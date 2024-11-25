Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 30 ноября

30 ноября в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области пройдет день открытых дверей. Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчина сдать ПСА-тест на рак простаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно — каждую последнюю субботу месяца. Важно, что пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста могут все желающие», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.