Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 28 сентября

28 сентября в Московской области в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей. Пройти диагностику и получить консультацию специалиста смогут жители Подмосковья старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Своевременная диагностика заболеваний — основной ключ успешного лечения и сохранения качества жизни пациента. Важно заботиться о себе, своем здоровье и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в 25 ЦАОПах», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В День открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.