Жителей Подмосковья предупреждают: курение при сахарном диабете опасно

Сахарный диабет — грозное заболевание. При этом избежать его можно, если заранее постараться исключить вредные факторы и придерживаться принципов здорового образа жизни. Немаловажную роль в этом играет отказ от курения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По статистике, курение при сахарном диабете повышает риск сосудистых осложнений в 4,5 раза. Это означает, что раньше времени могут начаться такие осложнения болезни, как нефропатия, когда отказывают почки, ретинопатия, когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы.

Курение при диабете усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды, и из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее. А еще при наличии хотя бы одного фактора дополнительного риска — например, высокого давления, повышенного холестерина, возраста более 40 лет — у диабетика-курильщика в десятки раз возрастает риск умереть от инсульта или инфаркта.

Если человек бросит курить, то все эти последствия можно свести к минимуму, если соблюдать режим дня, питаться согласно рекомендациям врачей, вовремя принимать назначенные препараты и держать под контролем уровень глюкозы в крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.