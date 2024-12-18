Жителей Подмосковья предостерегли от спиртного при приеме антибиотиков

Если вы принимаете антибиотики, пить при этом спиртные напитки категорически запрещено. Во-первых, лекарство может оказать более слабое воздействие на микроорганизмы, с которыми он борется. Во-вторых, из-за алкоголя могут возникнуть более выраженные побочные эффекты от антибиотиков. Также повышается и риск аллергических реакций на препараты. Все это в совокупности может привести к тому, что человек пьет лекарство, а эффекта от него не наступает.

Если человек пьет антибиотики, необходимо четко придерживаться назначенного врачом курса, не употреблять алкоголь, соблюдать время приема лекарств и дозировку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.