Жителей Подмосковья 3–4 августа приглашают проверить свое здоровье в парках

В эти выходные, 3 и 4 августа, в парках Московской области жители вновь смогут проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, в том числе в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов будут направлять в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.