Жителей Мытищ 27 сентября приглашают на онкоскрининг

В поликлинике № 6 микрорайона Пироговский Мытищ 27 сентября состоится очередная акция — онкоскрининг с участием врачей-онкологов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие мероприятия помогают выявить скрытые заболевания на ранних стадиях или определить предрасположенность к ним, предотвращая развитие серьезных проблем.

Так, по итогам профилактической акции «День семейного здоровья», которая прошла в прошедшие выходные, три человека направили на дополнительное обследование, у четырех выявили повышенное артериальное давление, еще у стольких же — проблемы с сердечно-сосудистой системой, у троих — проблемы с глазами.

Кроме того, 43 жителя Мытищ смогли привиться в мобильном медицинском комплексе.

Для участия в акции предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС (выданный в Московской области) и СНИЛС. Приглашают всех жителей округа на проверку здоровья.

Поликлиника № 6 в пос. Пироговский находится по адресу: ул. Советская, стр. 2. Время начала и окончания приема пациентов — с 8:00 до 14:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.