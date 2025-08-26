Житель Шотландии распознал рак благодаря запаху сахарной ваты

Житель Шотландии Стив Тернбулл в 2023 году обратился к врачам после того, как почувствовал странные запахи и потерял интерес к любимой еде. Медики диагностировали у него глиобластому, сообщает «Царьград» .

В 2023 году 63-летний Стив Тернбулл из Шотландии заметил внезапное отвращение к привычной пище и начал ощущать запах сахарной ваты без видимых причин. Сначала мужчина не придал значения этим симптомам, однако позже к ним добавились головные боли, ухудшение зрения и проблемы с координацией.

После обращения к врачам и обследования желудочно-кишечного тракта, которое не выявило нарушений, Тернбуллу провели МРТ. Исследование показало наличие глиобластомы — агрессивной опухоли мозга размером с теннисный мяч. По словам врачей, новообразование воздействовало на определенные участки мозга, вызывая необычные реакции организма.

«Когда я узнал о диагнозе, меня охватил ужас. Даже такие странные симптомы, как у меня, должны стать поводом для обращения к врачу», — рассказал Стив Тернбулл.

Мужчине провели операцию по удалению большей части опухоли, после чего он прошел курс лучевой и химиотерапии. Сейчас Тернбулл находится в ремиссии, может передвигаться без ходунков и общаться с семьей. Врачи отмечают, что ранняя диагностика подобных заболеваний значительно повышает шансы на успешное лечение и восстановление.