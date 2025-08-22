Жиры и кислоты: диетолог рассказала о влиянии пальмового масла на человека

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина заявила, что популярное пальмовое масло содержит жиры и пальмитиновую кислоту и, вопреки распространенному мнению, не может навредить сердцу и сосудам, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Полезные жирные кислоты в его составе, наоборот, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Кроме того, пальмовое масло богато витамином Е — мощным антиоксидантом, который защищает сосуды и снижает риск накопления „плохого“ холестерина», — сказала доктор.

По ее словам, в умеренном количестве пальмовое масло даже полезно, главное — контролировать общее количество калорий и сахара в рационе: оно не должно превышать потребление добавленного сахара 10% от суточной нормы калорий.

Отказываться от тортов, конфет, печенья, шоколадных батончиков и мороженого из-за мифов о вредности пальмового масла точно не стоит, заключила эксперт.