Женщина в Бразилии превратилась в «зомби»

Бразильские медики 10 лет не могли вылечить дефицит железа у домохозяйки Жаклин Креспо, из-за этого женщина превратилась в «зомби», сообщает «Лента.ру» .

Как написало издание Metropoles, 10 лет назад пациентка обратилась в больницу, так как у нее были бледность, постоянная усталость и трудности при выполнении простых задач.

У бразильянки выявили анемию, поэтому доктора порекомендовали ей, как и другим пациентам с этим диагнозом, соблюдать диету с высоким содержанием железа и принимать таблетки. Но за 10 лет анализы женщины не пришли в норму, а симптомы заболевания только нарастали.

Так, у Креспо стало хуже состояние волос и ногтей, женщина почти постоянно спала, у нее были проблемы с памятью. Из-за этого в какой-то момент бразильянка почувствовала, что «превратилась в зомби».

В 2024 году она решила обратиться не в государственную, а частную больницу. Там пациентке назначили препарат с высоким содержанием железа — его вводили внутривенно.

Уже после первой инъекции женщина почувствовала улучшение, а через некоторое время вышла в ремиссию. Теперь бразильянка каждые полгода проверяет уровень ферритина в крови, чтобы предотвратить повторную анемию.