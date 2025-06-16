Женщина с пересаженным сердцем стала мамой в МОНИИАГ

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) на протяжении всей беременности наблюдалась 27-летняя жительница Подмосковья. Ранее в связи с тяжелым заболеванием ей была произведена трансплантация сердца, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Беременность пациентки планировалась после тщательного обследования. Однако на ранних сроках у женщины было выявлено осложнение, связанной с поражением почек. Консилиум врачей, учитывая активное желание пациентки стать матерью, принял решение о ее пролонгировании.

«Беременность пациентки протекала сложно. К имеющимся проблемам присоединилась анемия и снижение уровня тромбоцитов в крови. Постоянно требовался контроль за иммуносупрессивной терапией, цель которой предотвратить отторжение трансплантата. Кроме того, необходимо было следить и за работой почек. Но благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, нефролога и трансплантолога удалось довести беременность до доношенного срока. Путем кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом 3450 гр и ростом 51 см», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Сегодня мама и малыш уже выписаны домой и чувствуют себя хорошо. В дальнейшем пациентке необходимо будет наблюдаться у профильных специалистов, в том числе у кардиолога и трансплантолога.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.