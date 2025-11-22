Желтеет кожа и отказывает печень: как популярный напиток калечит организм

Чрезмерное употребление матчи может вызвать пожелтение кожи и проблемы с печенью

22-летняя москвичка, ежедневно выпивавшая около 5 кружек матчи, столкнулась с пожелтением кожи и проблемами с печенью. Медицинское обследование выявило необходимость срочного лечения и полного отказа от популярного напитка, сообщает SHOT .

Врачи объяснили, что избыточное потребление матчи, особенно низкого качества, создает повышенную нагрузку на печень и способствует накоплению вызывающих желтуху токсинов.

Содержащиеся в напитке катехины в больших количествах оказывают токсическое воздействие на печень и раздражают слизистую желудка. При этом в умеренном количестве данные природные антиоксиданты полезны.

Танины и полифенолы в составе матчи снижают усвоение железа на 60-90%, что при регулярном употреблении напитка может привести к развитию анемии. В зоне риска люди с низким уровнем железа или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

