Желтеет кожа и отказывает печень: как популярный напиток калечит организм
Фото - © Evanhoever. Собственная работа/Wikipedia.org
22-летняя москвичка, ежедневно выпивавшая около 5 кружек матчи, столкнулась с пожелтением кожи и проблемами с печенью. Медицинское обследование выявило необходимость срочного лечения и полного отказа от популярного напитка, сообщает SHOT.
Врачи объяснили, что избыточное потребление матчи, особенно низкого качества, создает повышенную нагрузку на печень и способствует накоплению вызывающих желтуху токсинов.
Содержащиеся в напитке катехины в больших количествах оказывают токсическое воздействие на печень и раздражают слизистую желудка. При этом в умеренном количестве данные природные антиоксиданты полезны.
Танины и полифенолы в составе матчи снижают усвоение железа на 60-90%, что при регулярном употреблении напитка может привести к развитию анемии. В зоне риска люди с низким уровнем железа или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
