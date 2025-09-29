Здоровье под угрозой: 29 сентября в РФ отмечают Всемирный день сердца

В России 29 сентября отмечают неофициальный праздник - Всемирный день сердца. Дата появилась 26 лет назад.

Всемирный день сердца проводится для того, чтобы проинформировать мир о серьезной проблеме. Все большее количество людей сталкиваются с недугами, связанными с сердечно-сосудистой системой. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо прибегнуть к ряду профилактических мер.

Люди во всем мире довольно часто погибают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый год они уносят жизни около 20,5 млн человек. Люди погибают от болезни сосудов головного мозга, врожденного порока сердца, ишемической болезни сердца и иных недугов.

В группе риска находятся мужчины в возрасте от 50 до 60 лет и женщин от 65 до 75. При этом, слабый пол умирает от болезней сердца чаще.

Неофициальный праздник отмечают, чтобы напомнить людям о необходимости заниматься профилактикой. Каждый человек должен заботиться о себе.

В течение жизни важно следить за уровнем давления, холестерина и глюкозы в крови. Нужно отказаться от курения и употребления алкоголя. Также важно есть большое количество овощей и фруктов.

Помимо этого, необходимо следить за своим физическим состоянием. Нельзя допускать появления лишнего веса, ожирения и стараться больше двигаться. Такие привычки снизят риск появления сердечно-сосудистой болезни.

