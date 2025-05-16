Застряло кольцо: В Кузбассе спасатели спасли девушку от потери пальца

В агентстве по защите населения и территории Кузбасса рассказали, что местная жительница могла лишиться пальца на руке из-за кольца, сообщает Сiбдепо .

Отмечается, что в Кемеровском муниципальном округе в поселке Звездный одна девушка обратилась за помощью к спасателям. Она заявила о том, что не может самостоятельно снять кольцо со своего пальца, который уже сильно опух.

Известно, что если бы не скорый приезд и помощь специалистов, девушка могла бы потерять палец. Однако, к счастью, спасатели прибыли своевременно и спасли местную жительницу, удалив кольцо.

«Используя капроновую нить, они освободили палец девушки от кольца. Пострадавшая отказалась от дальнейшей медицинской помощи», — добавили в агентстве.