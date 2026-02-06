Заразная шляпа: как уберечься от опасной одежды с маркетплейсов

Дерматолог: нужно стирать вещи с маркетплейсов перед тем, как носить их

Чтобы снизить риск заражения при примерке одежды, важно не надевать вещи на голое тело и всегда стирать покупки перед ноской, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чтобы снизить риск заражения, лучше примерять вещи поверх собственной одежды или белья, использовать одноразовые прокладки или трусы. После покупки любую новую вещь рекомендуется постирать», – сказала Филева.

Она также разъяснила последовательность действий, если все же что-то подхватили.

«Если после примерки на коже появилась сыпь, зуд, покраснение или шелушение, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением и не ждать, что проблема пройдет сама», – посоветовала врач.

Ранее москвичка подхватила микоз после примерки шапки с маркетплейса. Как рассказала пострадавшая, она примерила на одном из маркетплейсов шапку. Через некоторое время девушку стал беспокоить зуд и выпадение волос, а на голове появилось красное пятно. Уже у врача москвичка выяснила, что подхватила грибковую инфекцию, которая передается контактным путем, в том числе, и через личные вещи.

