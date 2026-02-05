«Запретный плод» работает против родителей: как правильно давать детям сладкое

Полный запрет сахара в детском рационе на практике почти невыполним — и может дать обратный эффект, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Современные клинические рекомендации и вовсе советуют не давать продукты с добавленным сахаром детям как минимум до двух лет, а некоторые организации продлевают этот совет до более старшего возраста. Однако в реальности его полное исключение почти невозможно: это связано и с социальными традициями, как, например, сладкие подарки на праздники, и с общими принципами питания в семье, когда все едят примерно одно и то же», — сказала Кашух.

Как добавила доктор, поэтому важнейшим критерием становится общий баланс питания. Эпизодическое употребление, даже в большем объеме, чем хотелось бы, при разнообразном и полноценном основном рационе не нанесет вреда здоровью ребенка.

«Разумный подход в вопросе Нутеллы и других сладостей — не формировать вокруг продукта ореола „запретного плода“, который может только усилить нездоровый интерес, а воспитывать осознанное отношение к сладкому в рамках общей культуры питания», — отметила врач.

Всемирный день Нутеллы отмечается 5 февраля. Нутелла — шоколадно-ореховая паста родом из Италии, она появилась после Второй мировой войны. Праздник проводится во многих городах мира, среди которых оказался даже виртуальный город Нутеллавилль.

