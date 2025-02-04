Запоры и кровь в кале: онколог назвал первые признаки рака желудка

Среди первых признаков рака желудка — боли в животе, которые не связаны с приемом пищи, а также запоры и наличие крови в кале, сообщил РИАМО врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Рак желудка, кишечника и поджелудочной железы относятся к числу наиболее распространенных видов злокачественных новообразований. Распознавание первых признаков этих заболеваний может существенно повлиять на исход лечения. Среди первых признаков, в частности, боли в животе, которые не связаны с приемом пищи», — сказал Басанов.

Он добавил, что к симптомам также относятся тошнота и рвота, особенно если они сопровождаются кровью, изменение стула — запоры или диарея, а также наличие крови в кале.

«Встречаются также потеря аппетита и резкое снижение веса, утомляемость и общая слабость, трудности при глотании (при раке пищевода или желудка). Важно отметить, что эти симптомы могут быть признаками других заболеваний, поэтому необходимо обратиться к врачу для точной диагностики», — подчеркнул онколог.

Басанов уточнил, что многие пациенты склонны игнорировать такие симптомы, как: легкие боли в животе, списывая их на несварение или стресс; периодическая тошнота, которую считают следствием неправильного питания; изменения в работе кишечника, объясняя это особенностями диеты или возрастными изменениями.

«Игнорирование таких симптомов может привести к поздней диагностике заболевания, когда лечение будет менее эффективным», — резюмировал специалист.

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, провозглашенная «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC) и отмечаемая ежегодно 4 февраля. Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению.