Занятие по дыхательным практикам для будущих мам пройдет в Королеве 22 ноября

Королевский роддом приглашает молодых мам и беременных женщин на традиционное занятие с психологом, посвященное дыхательным практикам, которые помогут подготовиться к родам. Мероприятие пройдет 22 ноября в 14:00 в конференц-зале роддома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие проведет клинический психолог женской консультации Ризеда Кучкарова. «Это практические уроки, на которых мы дружественно встречаемся с телом через освоение и закрепление навыков дыхания и расслабления. Техники очень простые в применении и позволяют наработать ресурсное состояние, что полезно как в родах, так и в обычной жизни», — сказала Ризеда Кучкарова.

Продолжительность встречи составит 1 час, участие в мероприятии бесплатное, запись не требуется. Мероприятие станет отличной возможностью для будущих мам освоить полезные техники и получить поддержку в важный период ожидания малыша.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.