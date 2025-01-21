Замену лифта проведут в паллиативном отделении Каширской больницы

сегодня в 17:36

Подрядная организация проводит замену лифтового оборудования в паллиативном отделении Каширской больницы, а также ведутся работы по замене лифта по улице Садовая, 33. Дата окончания работ запланирована на конец февраля, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

«Новые лифты будут выполнены по современным стандартам качества, в кабинах применены энергосберегающие технологии, покрытие стен обладает антивандальными свойствами, а лифты отличаются плавным ходом. Освещение в лифте светодиодное, долговечное и экономичное. Помимо этого, лифты будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями», — поделился главный врач ГБУЗ Московской области Юрий Якушев.

Создание комфортных условий в медицинских учреждениях края входит в реализацию национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Преемником нацпроекта является национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.