Заесть переживания: как высокий кортизол мешает похудению

сегодня в 14:09

Терапевт Прокофьев: связь между уровнем кортизола и набором веса очевидна

Врач-терапевт Денис Прокофьев заявил, что «гормон стресса» — кортизол — напрямую влияет на набор веса.

«Нет ни одного лекарственного препарата, который мог бы его снизить при повышенном уровне. Необходимо нивелировать все причины, которые ведут к повышенному кортизолу», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, лучшим решением будет обращение к эндокринологу и системное обследование: оно выявит качество функционирования внутренних секреций.

Врач отметил, что оценка уровня кортизола всегда проводится комплексно, с учетом развернутого анализа крови, данных УЗИ и истории болезни пациента.

Существует множество аспектов, требующих профессиональной медицинской оценки. Но при повышенном ИМТ, воздействии стресса или наличии других заболеваний измерение уровня кортизола, несомненно, необходимо, заключил доктор.