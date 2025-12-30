Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 14,1% за год

Заболеваемость туберкулезом в Московской области снизилась на 14,1% по сравнению с прошлым годом благодаря комплексной работе медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медицинскую помощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него в Подмосковье оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.

Главный врач диспансера и главный фтизиатр региона Сергей Смердин отметил, что снижение заболеваемости стало результатом комплексных мер, реализуемых в области. По его словам, показатель снизился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуру диспансера входят 12 филиалов, 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинета на базе больниц. Для стационарной помощи пациентам с туберкулезом в регионе работают 6 круглосуточных отделений на 900 коек.

Профессиональная деятельность специалистов позволила диспансеру стать Центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.