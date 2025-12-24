Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге за неделю взлетела на 15,1%

В Петербурге зафиксировали скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом на 15,1%

В Санкт-Петербурге отмечен подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Северной столице, всего за неделю число заболевших увеличилось на 15,1%, хотя эпидемические пороги не были превышены, сообщает «Бриф24» .

В то же время эксперты зарегистрировали уменьшение заболеваемости COVID-19 на 5,9%. В Ленинградской области ситуация обратная — там наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 19,3%. При этом в данном регионе отмечено снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом на 2,9%.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что во всех учебных заведениях проводятся утренние фильтры. При общем уровне заболеваемости, достигающем 20% и более, администрация школ не планирует прерывать образовательный процесс.

Роспотребнадзор также предоставил сводные данные о вакцинации против гриппа. В настоящее время в Санкт-Петербурге привито 60,7% жителей, а в Ленинградской области — 64,6%.

