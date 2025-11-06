Забелин поприветствовал участников IХ Съезда терапевтов и врачей Подмосковья

Забелин отметил важность работы врачей первичного звена. Он подчеркнул, что профессия терапевта, участкового врача помогае справляться со множеством сложностей. Речь не только о нарушениях здоровья, но и о других решениях, связанных с системой здравоохранения.

«От министерства здравоохранения и правительства Московской области хочу сказать вам за ваш труд спасибо большое. Участникам, которые сегодня будут выступать, делиться своим опытом, хочу сказать слова уважения за ту возможность, которую вы предоставляете нашим коллегам: действительно получить современные знания от ведущих экспертов Российской Федерации, нашего ближнего зарубежья», — высказался Забелин.

IХ Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области проходит в Красногорске с 6 по 7 ноября. Он посвящен широкому спектру вопросов, касающихся цифровых инноваций в здравоохранении, включая внедрение электронных медицинских документов, использование искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний, а также разработку специализированных медицинских информационных систем.

Кроме подмосковных врачей в работе съезда принимают участие доктора, работающие в медицинских клиниках 11 стран: Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Египет, Италия, Малайзия, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Чехия. Всего 3000 участников, в том числе 900 очно. Более 2000 примут участие в работе Съезда по видеоконференцсвязи, которая будет организована со всеми районами Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.