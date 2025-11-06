Забелин отметил важность IX съезда терапевтов Подмосковья для медицины

«Московская область 9-й раз становится площадкой для съезда терапевтов и иных специалистов. Это врачи-терапевты, участковые, врачи общей практики, те, кто находятся на передовой, работают у в поликлинике, в первичном звене, в наших офисах врачебной практики, врачебных амбулаториях. Большое количество участников, более 3 тысяч человек принимают площадки в Москве для обсуждения всех инноваций и клинических рекомендаций. Это участники не только с Подмосковья, это вся центральная часть Российской Федерации, плюс наши коллеги из ближнего зарубежья», — сказал журналистам Забелин в ходе съезда.

Он отметил, что съезд проходит в двух форматах: очном и по видеосвязи. Основными площадками стали Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского, другие центральные больницы и дом правительства Московской области.

Ключевая тема сегодняшнего съезда — это цифровые технологии, а именно использование искусственного интеллекта в первичном звене медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил обращение участникам съезда.

«Основная тема форума — искусственный интеллект в медицине, новые горизонты возможностей, и глобальные перспективы и инновационные решения выбраны неслучайно. Именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту», — сказал глава региона.

