Выживаемость детей с острым лимфобластным лейкозом выросла до 90%

Выживаемость детей с острым лимфобластным лейкозом в России в настоящее время выросла до 90%. Раньше показатель составлял всего 7%, сообщил президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Когда работа в этом направлении только начиналась, процент выживаемости был совсем мал. Сейчас она достигла уже 90%.

«Мы рассчитываем не на то, что мы можем предупредить эти заболевания, а на то, что мы можем диагностировать болезнь как можно раньше и эффективно лечить», — сказал Румянцев на пресс-конференции, посвященной 35-летию со дня организации Научно-исследовательского института детской гематологии.

Генеральный директор ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай Грачев добавил, что также ведется работа с родителями больных детей. Для них формируется пространство для прогулок, организуют обучения и досуговые мероприятия.

