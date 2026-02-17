«Вытащили и обалдели»: на Урале из 10-месячного ребенка достали коготь

В Челябинске врачи спасли младенца с когтем в дыхательных путях

В больнице Челябинска врачи провели сложную операцию, чтобы достать из дыхательных путей 10-месячного младенца наращенный коготь, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Когда ребенок поступил в больницу, он тяжело дышал. Мать предположила, что малыш мог подавиться собачьим кормом. Врачи провели исследование и выявили, что в голосовой щели ребенка застряло инородное тело.

Специалисты определили, что это был плотный, твердый объект, похожий на коготь. Он закрыл весь просвет голосовой щели, оставив лишь маленькую щелку для дыхания. Гибким эндоскопом достать инородное тело не получилось, потому медики прибегли к ригидной бронхоскопии.

Специалисты выполнили интубацию, подняли ларингоскопом надгортанник, а затем вытащили коготь.

«Вытащили и обалдели, что это наращенный ноготь, жесткий, как кость», — сказала эндоскопист Наталья Степанова.

После операции ребенка положили на ночь в реанимацию. Затем его перевели в отделение для дальнейшего наблюдения.

