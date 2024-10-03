Вспышка лихорадки Марбург произошла в африканской Руанде
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Вспышка лихорадки Марбург в африканской Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Въезжающих в РФ туристов тестируют на наличие вируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Болезнью заразились жители 7 из 30 округов Руанды. Из них 70% — сотрудники больниц. Некоторые подхватившие лихорадку умерли.
За людьми, которые вступали в контакт с больными, следят местные службы. Ситуацию также контролирует Роспотребнадзор на предмет недопущения эпидемических рисков.
Благодаря использованию системы «Периметр», сотрудники российского ведомства находят туристов с признаками, указывающими на наличие инфекционных болезней. Чтобы определить заражение, используется специальная система тестирования на наличие вируса Марбург.
Эта лихорадка переносится летучими мышами. Лечение и вакцину от вируса Марбург еще не разработали.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что в ближайшем будущем может начаться новая эпидемия. Летальность у нее будет высокая.