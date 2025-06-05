Вспышка кори произошла в жилом доме на юге Москвы
Вспышку кори вновь выявили в столице. Она произошла в многоквартирном доме на юге города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Объявление об обнаружении очага заболевания повесили на дверях многоэтажки, расположенной на улице Чертановская, 16к1.
Непривитых и не болевших корью ранее жильцов попросили явиться в местную поликлинику для прохождения обследования. В медорганизации проведут вакцинацию.
Ранее вспышку кори выявили на севере Москвы. Случай болезни произошел в одном из домов на улице Софьи Ковалевской.