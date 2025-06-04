Все возможно: гинеколог рассказала о беременности после 45 лет

Гинеколог Кондрашова: беременность после 45 лет возможна при сохранении цикла

Кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог клиник «Атлас» Инна Кондрашова заявила, что наступление беременности после 45 лет вероятно, если у женщины сохраняется менструальный цикл и необходимое количество яйцеклеток, сообщает Газета.ru .

«Также важен репродуктивный потенциал яйцеклеток и отсутствие хронических заболеваний. Организм каждой женщины уникален, поэтому возраст имеет значение, но не является категоричным критерием для наступления беременности», — сказала доктор.

По ее словам, примерный возраст менопаузы можно рассчитать по наследственности: он будет таким же, как у мамы и бабушки женщины. Он зависит от многих внешних и внутренних факторов: важны, в том числе, уровень эстрогенов и регулярность менструального цикла.

При этом не следует ориентироваться только на тест на антимюллеров гормон: следует проверить качество яйцеклеток и провести дополнительные диагностические обследования, которые назначит врач.