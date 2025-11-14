Все палаты в стационарах Раменской больницы оборудованы рециркуляторами воздуха

Для обеззараживания воздуха в стационарах Раменской больницы используют бактерицидные облучатели. Эти устройства — часть системы инфекционного контроля, препятствующая распространению возбудителей внутрибольничных инфекций и их носителей в отделениях и палатах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская рассказала, что в больнице используются бактерицидные облучатели следующих типов:

Лампы расположены открыто, излучение напрямую воздействует на воздух. Предназначены для использования в отсутствие людей.

Закрытые (рециркуляторы): УФ-лампы помещены в герметичный корпус с вентиляторами, прогоняющими воздух через устройство. Излучение не выходит наружу, поэтому такие модели безопасны для работы в присутствии людей.

«Именно благодаря рециркуляторам возможна дезинфекция воздуха в присутствии пациентов и врачебного персонала в палатах и помещениях больниц, родильного дома и других структурных подразделениях Раменской больницы. Рециркуляторы работают автономно: воздух из помещения засасывается внутрь устройства вентилятором, проходит через камеру с ультрафиолетовыми лампами, где уничтожается до 99% патогенных микроорганизмов, а затем возвращается в комнату очищенным. Такие устройства абсолютно безопасны для людей», — уточняет Надежда Кобылянская.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.