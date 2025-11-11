Все дело в подушке: врач объяснила, почему по утрам болит шея

По словам эксперта, подушку обязательно нужно подбирать, у каждого человека ее высота может быть разной.

«В плане упругости это совершенно индивидуальное предпочтение каждого человека. Вот высота подушки — это значимый фактор, так как утром шея может болеть. Особенно это значимо для тех, у кого уже есть патология либо шейного отдела позвоночника, либо самих сонных артерий», — сказала Гаврилова.

Она объяснила, что неправильное положение головы и шеи у людей с такими недугами может взывать нарушение кровотока в сосудах. При этом нет какого-то правильного угла или положения шеи во время сна, так как у каждого человека оно разное. Понять это, как и то, подходит вам подушка или нет, можно по ощущениям — удобно или нет.

