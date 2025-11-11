Все дело в подушке: врач объяснила, почему по утрам болит шея
Перенапряжение мышц шеи и боль под утро могут быть свидетельством неправильно подобранной подушки или матраса, сообщила РИАМО врач отделения медицины сна, член Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.
По словам эксперта, подушку обязательно нужно подбирать, у каждого человека ее высота может быть разной.
«В плане упругости это совершенно индивидуальное предпочтение каждого человека. Вот высота подушки — это значимый фактор, так как утром шея может болеть. Особенно это значимо для тех, у кого уже есть патология либо шейного отдела позвоночника, либо самих сонных артерий», — сказала Гаврилова.
Она объяснила, что неправильное положение головы и шеи у людей с такими недугами может взывать нарушение кровотока в сосудах. При этом нет какого-то правильного угла или положения шеи во время сна, так как у каждого человека оно разное. Понять это, как и то, подходит вам подушка или нет, можно по ощущениям — удобно или нет.
