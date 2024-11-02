Все больше россиян страдают от ожирения

Эндокринолог Мокрышева: в России от ожирения страдает каждый третий житель

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Наталья Мокрышева заявила, что в России более 60% человек имеют избыточный вес, это каждый третий житель страны, сообщает Life.ru .

По ее словам, бороться с этой проблемой нужно на уровне государства: детей нужно воспитывать без привычки к перееданию и аддикции от получения удовольствия при помощи вредной пищи.

Все чаще в стране фиксируется рост индекса массы тела у детей: некоторые весят более 100 килограмм в 15-летнем возрасте. Это связано с недостатком физической нагрузки и обилием углеводов. У взрослых другая проблема: они занимаются дистанционной работой и привыкли перемещаться больше на автомобилях, чем пешком.

«Это тянет как снежный ком распространение депрессивных состояний, в том числе среди детей и среди подростков. И депрессия всегда сопровождает ожирение. Здесь такой вот порочный круг. Человек заедает депрессию, толстеет. Когда толстеет, опять начинает впадать в депрессию», — отметила Мокрышева.

Для исправления ситуации необходимо вести борьбу не каждой отдельной семьей, а всем государством: информировать население о физической активности и принципах здорового питания, также отметила эндокринолог.