Врачи Видного помогли женщине с осложненной беременностью стать мамой в седьмой раз

В Видновский перинатальный центр поступила 39-летняя женщина с предлежанием плаценты. При такой патологии плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки в месте, близком к выходу в родовые пути. Из-за этого рождение ребенка естественным путем может быть затруднено или невозможно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренной операции кесарева сечения из-за поперечного положения плода. Седьмой ребенок родился так же в результате кесарева сечения на сроке 37 недель. На свет появилась здоровая девочка весом 3 070 г, ростом 51 см. Наш перинатальный центр специализируется на родоразрешении пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Мы принимаем женщин с таким диагнозом со всей Московской области», — отметила акушер-гинеколог Марина Махмутова.

В настоящее время мама с новорожденной чувствуют себя хорошо и выписаны домой под амбулаторное наблюдение специалистов поликлиники.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.