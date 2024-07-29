Врачи в Подмосковье спасли малыша с кишечной непроходимостью

В приемный покой отделения хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в возрасте 3-х месяцев жизни с задержкой стула более 7 дней и сильно вздутым животом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пообщавшись с родителями пациента, было выяснено, что задержки стула — обычное явление для ребенка. Врачи провели первичное обследование в рамках приемного покоя, выполнили рентгенограмму, очистительную клизму. После первичного обследования малышу был выставлен клинический диагноз: «кишечная непроходимость». Приняли решение о проведении оперативного лечения после комплексной предоперационной подготовки.

Учитывая, что родители отмечали задержку стула на протяжени всей жизни ребенка — причиной кишечной непроходимости могло послужить редкое врожденное заболевание: болезнь Гиршпрунга. Данное заболевание характеризуется отсутствием нервных ганглиев в толстой кишке и как следствие отсутствием моторики в этом отделе кишечника.

Стоит отметить, что медицинская помощь в стенах Московского областного центра охраны материнства детства (МОЦОМД), как и в любом другом лечебно-профилактическом учреждении Минздрава Московской области оказывается строго в соответствии с приказом об обязательном медицинском страховании населения и наличии соответствующего страхового полиса. Маленький пациент не являлся гражданином Российской Федерации и, соответственно, не имел медицинского полиса, но в ряде экстренных жизнеугрожающих заболеваний — экстренная медицинская помощь населению оказывается даже при отсутствии полиса.

«Нами было принято решение о выведении кишечной стомы на уровне терминальных отделов тонкой кишки для своеовременного опорожнения кишечника и устранения жизнеугрожающего состояния», — рассказал оперирующий врач Антон Колобов.

В данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, но впереди его еще ждет долгий путь. Лечащий врач дал все необходимые рекомендации по дообследованию ребенка в плановом порядке после чего будет принято решение о дальнейшей тактике планового этапного оперативного лечения.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.