Врачи в Нижегородской области начали закрывать больничные через MAX

Нижегородцы теперь имеют возможность закрыть больничный через МАХ

В Нижегородской области запустили телемедицинские консультации через национальный мессенджер MAX. Пациенты могут дистанционно получить повторный прием, закрыть больничный и выписать рецепт, сообщает pravda-nn.ru .

Сервис позволяет проводить повторные консультации, наблюдать пациентов на диспансерном учете и корректировать лечение. Развитие цифровых решений соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Онлайн-приемы уже внедрили в Нижегородском областном онкодиспансере и ряде поликлиник.

Главный внештатный онколог региона Сергей Гамаюнов отметил, что дистанционный формат помогает контролировать состояние пациентов после операций и во время химиотерапии.

«Телемедицинские консультации позволяют оперативно корректировать терапию и обеспечивать непрерывное сопровождение больных. Если требуется очный осмотр, пациента записывают на прием», — сообщил он.

В поликлинике № 3 больницы № 12 врач направляет пациента на онлайн-консультацию после первичного приема. Участковый терапевт Дмитрий Серов пояснил, что дистанционно можно продлить или закрыть больничный и скорректировать лечение.

«Пациенты выбирают голосовую, видеосвязь или чат. Даже пожилые люди успешно пользуются сервисом», — рассказал он.

Для подключения необходимо установить приложение «Телемед52», авторизоваться через портал госуслуг и подтвердить номер телефона в чат-боте регионального минздрава в MAX. Консультации финансируются за счет обязательного медицинского страхования. Сервис разработали «Ростелеком» и министерство здравоохранения региона.

