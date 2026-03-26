Врачи в Мытищах сохранили пациентке почку при разрыве опухоли

Бригада скорой помощи доставила пациентку с сильными болями в животе и пояснице. Обследование выявило опухоль левой почки размером 10 см. Ситуацию осложняли разрыв новообразования и забрюшинное кровотечение.

«Несмотря на наличие гематомы, которая создавала технические сложности, мы выбрали лапароскопию — операцию через небольшие проколы. Чаще всего в такой жизнеугрожающей ситуации проводится нефрэктомия, но пациентка молодая. Мы выполнили резекцию в пределах здоровых тканей, остановили кровотечение и ушили дефект, сохранив орган», — пояснил врач Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

Удаленное образование направили на гистологию. Оно оказалось ангиомиолипомой — доброкачественной опухолью, которая чаще встречается у женщин и может долго развиваться бессимптомно. После лечения женщину выписали домой, контрольная томография подтвердила нормальную функцию почки.

Врачи напоминают о важности регулярной диспансеризации.

