Китаец 8 лет прожил с металлической палочкой для еды в горле

Врачи в Китае удалили металлическую палочку из горла пациента спустя 8 лет

Китайские врачи извлекли из горла 46-летнего мужчины металлическую палочку для еды, которая находилась там восемь лет, сообщает Сноб со ссылкой на South China Morning Post.

46-летний житель Китая по фамилии Ван обратился к врачам с резкой болью и ощущением инородного тела в горле. Обследование выявило 12-сантиметровую металлическую палочку, застрявшую в глотке.

Выяснилось, что мужчина случайно проглотил ее восемь лет назад во время приема пищи. Тогда медики сняли острые симптомы, однако для извлечения предмета требовалась операция с разрезом на шее. Пациент отказался от вмешательства из-за страха и решил не продолжать лечение.

В последующие годы мужчина, злоупотреблявший алкоголем, периодически ощущал дискомфорт, но к врачам не обращался.

Повторное обследование в Центральной больнице Даляньского технологического университета показало, что палочка находилась в правой задней части глотки за мягким небом и выступала примерно на три сантиметра. При этом слизистая не имела язв и нагноений, а голосовые связки функционировали нормально.

Команда отоларингологов и хирургов провела малоинвазивную операцию. Инородный предмет удалили без осложнений и с минимальной кровопотерей.

