Врачи в Долгопрудном стабилизировали работу сердца 87-летней пациентки

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Врачи Долгопрудненской клинической больницы помогли 87-летней женщине с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, подобрав ей терапию. После лечения пациентку выписали домой с рекомендациями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожилая женщина поступила в терапевтическое отделение Долгопрудненской клинической больницы после резкого ухудшения самочувствия. Скорая помощь доставила ее с клинической картиной декомпенсации хронической сердечной недостаточности.

Из-за перерыва в приеме лекарств, нарушения диеты или инфекции сердце 87-летней пациентки перестало справляться с нагрузкой. Органы стали получать меньше крови, а в пространстве между легкими и грудной стенкой начала скапливаться жидкость.

Обследование показало, что женщина ранее перенесла инфаркт миокарда, а также страдает постоянной мерцательной аритмией и гипертонией. Врач Елена Травкина подобрала пациентке терапию, после которой ее состояние значительно улучшилось. Женщину выписали домой с рекомендациями по амбулаторному лечению.

«Каждое слово благодарности от наших пациентов для нас бесценно», — подчеркнула заведующая терапевтическим отделением Ия Какулия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.