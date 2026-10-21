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Врачи в Балашихе сохранили пациентке с раком шейки матки возможность родить

Врачи Московского областного онкологического клинического центра в Балашихе удалили пораженные ткани у пациентки с раком шейки матки первой стадии, сохранив матку и возможность в будущем выносить ребенка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты отделения онкогинекологии № 4 провели пациентке радикальную трахелэктомию — органосохраняющую операцию. Одним из вариантов хирургического лечения рака шейки матки является удаление матки, однако на ранних стадиях некоторым пациенткам можно сохранить орган.

«Операция продолжалась 3 часа, ее выполнили специалисты отделения онкогинекологии № 4 совместно с анестезиологической бригадой. Пациентка выписана и ее дальнейшее наблюдение предусматривает контроль у онколога по месту жительства каждые 3 месяца. Планирование беременности возможно уже через 1–1,5 года, строго под наблюдением репродуктолога и онколога. За 2026 год в отделении онкогинекологии № 4 выполнено уже 4 радикальные трахелэктомии», — рассказала заведующая отделением, врач-онколог Ирина Карьгина.

Возможность сохранения репродуктивной функции зависит от стадии заболевания, характеристик опухоли и результатов обследования. Своевременные профилактические обследования позволяют выявлять предраковые изменения и рак шейки матки на ранних стадиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.