Врачи центра Рошаля спасли тазобедренный сустав юной спортсменке

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, занимавшаяся конным спортом. В течение двух лет она страдала от прогрессирующего асептического некроза головки бедренной кости — заболевания, вызванного нарушением кровоснабжения области тазобедренного сустава из-за чрезмерных спортивных нагрузок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такое осложнение бывает у юных спортсменов: постоянные перегрузки приводят к сдавлению сосудов, питающих костную ткань. В данном случае мы столкнулись с выраженной деформацией — сустав потерял свою шаровидную форму, что грозило девочке инвалидностью. В ходе сложной 4-часовой операции мы восстановили анатомию сустава, реориентировав головку бедренной кости, укрепили вертлужную впадину костным трансплантатом, а в конце установили современный аппарат внешней фиксации вместо гипса», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Операция прошла успешно. Сегодня девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Через два месяцеаей необходимо будет снять аппарат фиксации, а позже пройти курс реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.