Врачи центра Рошаля спасли ребенка с тяжелым ранением глаза

Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Постепенно внутри глаза стали образовываться тяжи — уплотненные волокна — и пленки, которые стали следствием реакции на травму. Когда появились первые признаки того, что тяжи начали провоцировать отслойку сетчатки, мы выполнили внутриглазную операцию с целью исключить риски осложнений. Через три маленьких разреза мы ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 мм, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей и полностью устранить отслойку сетчатки», — сказал врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Сабир Казиев.

Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение мальчику. После полного восстановления он вернется к обычной жизни без каких-либо ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.