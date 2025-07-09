Врачи центра Рошаля спасли 14-летнюю девочку, у которой в глазу вырос волос

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, у которой в слизистой оболочке левого глаза вырос волос. Пациентке провели операцию по удалению образования и выписали из больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Волос напоминал ресницу, однако располагался в нетипичном месте. Он достигал длины около 1 см и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт.

«Это редкий, но не уникальный случай липодермоида с аномальным ростом волос. Хотя само образование не представляло угрозы, постоянный дискомфорт стал показанием к хирургическому вмешательству. Мы провели удаление новообразования бульбарной конъюнктивы под общей анестезией», — сказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Он добавил, что операция прошла успешно. Затем врачи провели гистологическое исследование удаленных тканей. Пациентку уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.