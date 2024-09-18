Врачи центра крови Подмосковья рассказали о правильном поведении в медучреждениях

В рамках недели безопасности пациента и популяризации центров здоровья, которая проходит в России с 16 по 22 сентября, специалисты Московского областного центра крови рассказали о том, как вести себя в медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы получить максимальную пользу от приема у врача, нужно самому к нему подготовиться. В кабинете у специалиста или в стационаре важно стать полноправным участником лечебной команды. Очень важно выйти из кабинета врача с пониманием, как лечиться, что делать между визитами!» — отмечает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Чтобы повысить свою безопасность при обращении за медицинской помощью, по словам врача-трансфузиолога, пациентам необходимо своевременно посещать поликлиники, предоставлять полную информацию о своем здоровье, задавать врачам любые интересующие вопросы, активно участвовать в обсуждении здоровья, а также информировать врачей о любых отклонениях в состоянии своего здоровья. Это касается и посещения службы крови.

«Также крайне важно узнавать мнение другого специалиста, если нужно получить больше информации для принятия решения о вашем здоровье», — говорит Митькин.

Возможность обсудить с врачом риски при планировании лечения дает информированное добровольное согласие, которое подписывают пациенты перед проведением какой-либо манипуляции.

«Не забывайте, что вы имеете право задавать врачам вопросы. Будь то вопросы о предстоящем лечении или о приеме лекарств», — отмечает Никита Митькин.

При госпитализации в стационар также важно сообщать врачам полную информацию о своем здоровье, перенесенных заболеваниях и принимаемых лекарствах.

«Соблюдайте гигиену рук, а при выписке из больницы обсудите с врачом дальнейший план лечения и реабилитации», — говорит Никита Митькин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.