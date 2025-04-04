Врачи центра имени Рошаля исправили редкую аномалию сердца у 6-летней девочки

Дефект межпредсердной перегородки — это редкая врожденная патология сердца, при которой имеется отверстие между правым и левым предсердиями. В норме перегородка должна полностью отделять правое и левое предсердия, но при данном деффекте насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое, что увеличивает нагрузку на сердце и легкие и может привести к сердечной недостаточности, легочной гипертензии и образованию тромбов, что может привести к инсульту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Именно с таким дефектом поступила 6-летняя девочка в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Особенность случая заключалась в наличии не одного, а сразу трех дефектов и аневризмы в межпредсердной перегородке пациентки. Такая аномалия затрудняла позиционирование окклюдера — специального устройства, которое используется для закрытия дефекта, поэтому после тщательной диагностики с использованием эхокардиографии и совещания с мультидисциплинарной командой кардиологов, кардиохирургов и рентгенхирургов, мы провели эндоваскулярную операцию по закрытию дефекта. Благодаря внутрисосудистой методике нам удалось избежать хирургической операции на открытом сердце, что значительно сокращает время восстановления пациента и снижает риск осложнений», — сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция длилась около 1 часа и прошла успешно. Маленькую пациентку уже выписали домой здоровой. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без каких-либо ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.