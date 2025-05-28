Врачи центра им Рошаля спасли ребенка от инсульта

В тяжелом состоянии бригада скорой помощи экстренно доставила 10-летнюю девочку в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Со слов матери, ребенок принимал ванну, как вдруг у нее внезапно появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сначала девочке выполнили КТ, результаты которого исключили кровоизлияние. Далее — МРТ, которое показало полную закупорку левой внутренней сонной артерии крупным тромбом. Это означало обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

«Если своевременно не оказать помощь, возможны тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток. Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис — медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти», – рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Сейчас состояние девочки стабильное — она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации детского центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.