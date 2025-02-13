Врачи центра им Рошаля извлекли зерна граната из носа 2-летнего ребенка

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля обратилась мама двухлетней малышки, которая во время завтрака ненадолго отвлеклась, но обернувшись она заметила, что ребенок засовывал гранатовые косточки в полость носа. Дома маме удалось извлечь одну косточку с помощью пинцета, но при повторном осмотре увидела, что это не все. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«При поступлении ребенку была проведена риноскопия, результаты показали наличие инородного тела в правой носовой полости. Оториноларинголог с помощью инструмента «носовой крючок» извлек две гранатовые косточки. После этого врач провел контрольный осмотр с использованием гибкого эндоскопа и убедился, что инородных тел больше не осталось. Вся процедура заняла около пяти минут и прошла успешно, после чего девочка была отпущена домой», — рассказала заведующая отделением оториноларингологии Елена Ковалец.

Благодаря быстрым действиям мамы, инородное тело не успело причинить вред здоровью ребенка.

Врачи напоминают, что в случае попадания инородного тела в организм ребенка необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Также важно не вызывать рвоту и не пытаться самостоятельно извлечь инородное тело, так как это может привести к осложнениям.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.