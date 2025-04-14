Врачи центра им Рошаля избавили подростка от постоянной боли в пояснице

В детский клинический центр им Л. М. Рошаля планово поступил 12-летний мальчик с жалобами на постоянные боли в пояснице. После обследования врачи центра диагностировали двухсторонний спондилолиз пятого позвонка — состояние, при котором пятый поясничный позвонок становится нестабильным относительно крестца. Пациента госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии № 2 для проведения оперативного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При данной патологии консервативное лечение не приносило результатов. Мы провели мальчику операцию по стабилизации позвонка. В ходе вмешательства мы использовали два титановых винта и два крючка с помощью которых удалось зафиксировать позвонок в правильном положении. Операция длилась около трех часов и прошла успешно», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

На восьмые сутки после операции пациента выписали домой. После полного восстановления мальчик вернется к своему активному образу жизни без каких-либо ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.