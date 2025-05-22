Врачи Щелкова спасли беременную женщину с редким генетическим заболеванием

Болезнь Гиппеля-Линдау — редкое генетическое заболевание. Врачи Щелковского перинатального центра своевременно выявили ее у 25-летней жительницы городского округа. Подозрения возникли на УЗИ — на нем выявили изменения в почках и поджелудочной железе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для уточнения диагноза беременную женщину направили на дополнительные обследования, в том числе — МРТ головного мозга. Его результаты показали наличие опухоли в продолговатом мозге.

«Рентгенологи нашего центра сыграли ключевую роль. Именно их глубокая экспертиза и внимательность позволили выявить патологию в головном мозге ранее появления первых симптомов», — рассказал заведующий отделением лучевой и магнитно-резонансной диагностики, врач-рентгенолог Дмитрий Ганькин.

К сложнейшей операции привлекли специалистов НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. А благодаря акушер-гинекологам Щелковского перинатального центра женщине удалось сохранить беременность — в последствии на свет появился здоровый малыш.

Болезнь Гиппеля-Линдау встречается примерно в 1 случае на 36 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.