Врачи роддома Дубны помогли жительнице Талдома стать мамой в 10-й раз

Врачи помогли жительнице Талдома стать мамой в 10-й раз. Многодетную семью пополнил мальчик весом 3 230 гр, которого родители назвали Родион. В день выписки коллектив роддома радостно провожал маму и новорожденного домой. Маме вручили цветы и подарки — один из них коляска для новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Прозвучали теплые, трогательные поздравления и пожелания крепкого здоровья, светлой радости и семейного благополучия.



«Искренне благодарна всему коллективу Дубненского роддома за профессионализм, отзывчивость, внимательный подход и всяческую поддержку. Созданы прекрасные и комфортные условия для пребывания. Планирую вернуться сюда еще раз», — поделилась с улыбкой Анна.

Заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая отметила, что это значимое событие подчеркивает высокие стандарты качества и заботы в роддоме.

«Наша команда состоит из опытных акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, акушерок, медицинских сестер и других специалистов. Мы все работаем в непрерывном сотрудничестве, чтобы обеспечить оказание помощи на высоком уровне для мамы и ребенка», — сказала заведующая.

Роддом Дубненской больницы имеет высокий статус «Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ». Роддом активно участвует в проекте «Стань мамой в Подмосковье», что позволяет будущим мамам удобно оформлять все необходимые документы на месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.