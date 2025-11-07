Врачи РФ и зарубежья обменялись опытом на IX съезде терапевтов Подмосковья

За два дня работы в региональном доме правительства и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского IX съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» посетили около 900 человек. Также примерно две тыс. специалистов поучаствовали в мероприятии по видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Среди них — врачи-терапевты, врачи общей практики, кардиологи, фтизиатры, пульмонологи, гематологи, гастроэнтерологи, врачи скорой помощи, эндокринологи, стоматологи, отоларингологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов.

Обсуждаемые темы

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что в 2025 году в съезде участвовали более трех тыс. человек. Это специалисты из региона, Центральной части РФ и из-за границы. Основной темой стали цифровые технологии, ИИ в сфере здравоохранения и работе врачей первичной практики.

По словам Забелина, Московская область — один из регионов-лидеров в цифровых новациях. В регионе в работу включают сервисы, которые помогают врачу первичного звена, а также докторам-специалистам в стационаре. Имеются в виду обработка рентгенологических, КТ-снимков, результатов электрокардиограмм и другого.

Еще цифровые решения оказывают помощь в интерпретации клинических советов, когда человек приходит в медучреждение на первичный прием. Подмосковье включает в работу разные современные решения при сотрудничестве со Сбером, «Ростелекомом» и иными компаниями. Благодаря этому уменьшается число медицинских ошибок. Доктора получают большее количество времени, чтобы разговаривать с обратившимся, уточнять у него нюансы, составлять клиническую картину, добавил Забелин.

Участники

Мероприятие провели в соответствии с программой губернатора Андрея Воробьева «Здоровье Подмосковья». Его организовали: министерство здравоохранения региона, Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского и ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей.

В мероприятии поучаствовали специалисты Подмосковья, иных регионов РФ, медики из 11 государств: Азербайджана, Египта, Армении, Узбекистана и иных.

Заместитель директора МОНИКИ по науке и международным связям, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Какорина поделилась, что также в съезде участвовали коллеги из Франции, Казахстана, Малайзии, Белоруссии и Кореи. В МОНИКИ развивают международное сотрудничество. Заключается ряд соглашений, а также меморандум о научной и образовательной деятельности с разными государствами, среди которых не только страны экс-СССР.

В мероприятии поучаствовали примерно 1,7 тыс. ординаторов. Съезд стал площадкой, на которой люди обменивались опытом, заслушивали выступления ключевых специалистов. Еще проводится работа с молодежью. В 2025 году была организована олимпиада для молодых ученых-стоматологов. Лучших из них отправили на стажировку в один из вузов Турции, с которым ведется сотрудничество. Представители России на протяжении недели наблюдали за тем, как работают иностранные коллеги, и перенимали опыт, добавила Какорина.

Секция стоматологии

Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан Гаюр Ашуев рассказал, что на секции, которая посвящена стоматологии, поговорили о профилактике и лечении зубочелюстных аномалий, профилактике стоматологических заболеваний среди детей, пародонтита и обсудили другие вопросы. Поднималась тема международного взаимодействия.

«Мы поговорили о сотрудничестве ученых-стоматологов РФ и Республики Таджикистан на примере диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии министерства науки и высшего образования РФ при нашем институте. У нас есть договор с МОНИКИ имени Владимирского», — отметил заведующий кафедрой терапевтической стоматологии института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан.

Врачи сотрудничают, оказывают друг другу помощь. Ординаторы из Таджикистана приезжают в РФ, получают дипломы. В республику, в свою очередь, прибывают аспиранты с кафедры хирургической стоматологии, имплантологии, добавил Ашуев.

По его словам, в России развитие технологий в сфере здравоохранения находится на высоком уровне. Таджикистан пытается не отставать. В последнее время было внедрено множество новаций. Республика планирует и в дальнейшем развиваться в направлении, а также перенимать опыт.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхалова поделилась, как используются современные технологии во время планирования дентальной имплантации. Она отметила, что планировать и организовывать стоматологическое лечение, среди которого и имплантологическое, необходимо с учетом междисциплинарного подхода.

По словам Амхаловой, нередко пациенты обращаются с общесоматическими заболеваниями. Для лечения привлекают врачей общего профиля. На протяжении длительного времени используется цифровое планирование дентальной имплантации. Речь идет о многоэтапном лечении, которое необходимо спрогнозировать для получения положительного результата.

В такой работе участвует ряд специалистов: ортопед, хирург-стоматолог, ортодонт и гигиенист. Современные технологии используются на высоком уровне. Благодаря этому можно на равных вести диалог с любым из представителей иностранной стоматологии, добавила заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ.

Во второй день съезда специалисты также обсудили новые подходы к диагностике, лечению недугов почек, инфекционных болезней, туберкулеза. Также они поднимали вопросы, связанные с современными способами реабилитации после инсульта, например, говорили о нейрогимнастике и экзоскелете.

Еще они обсуждали новые возможности тромболитической терапии. Одна из ключевых тем, про которую говорили, — психологическое здоровье медиков и их эмоциональная компетенция.

