Врачи Подмосковья вырезали у пациента 8-сантиметровую опухоль кишечника

В Подольскую больницу поступил 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и черный стул. Он рассказал, что симптомы периодически возникали в течение последних лет и усилились несколько дней назад. Проведенное обследование выявило у пациента новообразование в тонкой кишке, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника.

Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Новообразование направлено на гистологию. Сейчас мужчина уже выписан домой под амбулаторное наблюдение врачей и вернулся к обычной жизни.

Специалисты отмечают, что важно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить и вылечить заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.